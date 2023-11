Métamorphose des Tissus 21 Rue Camille Buffardel Die, 18 novembre 2023, Die.

Die,Drôme

Brigitte travaille avec des tissus voués au rebut qui paraissent sans valeur…Elle aime les transformer, les révéler sous un autre jour où transparaît le lien fort qui les relie à la nature..

2023-11-18 fin : 2023-12-02 . .

21 Rue Camille Buffardel L’accorderie

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Brigitte works with discarded fabrics that seem worthless… She likes to transform them, revealing them in a new light, where the strong link with nature shines through.

Brigitte trabaja con telas desechadas que parecen inservibles… Le gusta transformarlas, revelándolas bajo una luz diferente, en la que brilla el fuerte vínculo que las une a la naturaleza.

Brigitte arbeitet mit ausrangierten Stoffen, die wertlos erscheinen… Sie liebt es, sie zu verwandeln, sie in einem anderen Licht erscheinen zu lassen, in dem die starke Verbindung, die sie mit der Natur verbindet, durchscheint.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme du Pays Diois