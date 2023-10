Exposition de Photographie – Les Petites Combines de la Vie 21, rue Camille Buffardel Die, 18 octobre 2023, Die.

Die,Drôme

Vernissage le mercredi 18 octobre, lors du Repas partagé de 12h, au local de l’Accorderie..

2023-10-18 fin : 2023-11-17 . .

21, rue Camille Buffardel l’Accorderie du Pays Diois

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Vernissage on Wednesday, October 18, during the 12pm potluck at the Accorderie.

Inauguración el miércoles 18 de octubre, durante la comida de las 12.00 horas en los locales de la Accorderie.

Vernissage am Mittwoch, den 18. Oktober, während des Repas partagé um 12 Uhr im Lokal der Accorderie.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme du Pays Diois