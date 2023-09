Exposition – Photo « Tendre regard » 21 Rue Camille Bufardel Die, 25 septembre 2023, Die.

La question de la vieillesse et de l’accompagnement de nos ainé.es est actuellement au cœur des débats. Comment appréhender la vieillesse? Avec bienveillance? Avec empathie? Peut-on la sublimer? Qu’ont à nous dire, à nous transmettre les personnes âgées?.

21 Rue Camille Bufardel L’Accorderie

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The question of old age and how to support our elders is currently at the heart of the debate. How should we approach old age? With kindness? With empathy? Can we sublimate it? What do the elderly have to say and pass on to us?

La cuestión de la vejez y el apoyo a nuestros mayores está actualmente en el centro del debate. ¿Cómo debemos abordar la vejez? ¿Con amabilidad? ¿Con empatía? ¿Podemos sublimarla? ¿Qué tienen que decirnos y transmitirnos los ancianos?

Die Frage nach dem Alter und der Betreuung unserer älteren Mitmenschen steht derzeit im Mittelpunkt der Debatte. Wie soll man mit dem Alter umgehen? Mit Wohlwollen? Mit Einfühlungsvermögen? Kann man es sublimieren? Was haben uns alte Menschen zu sagen?

