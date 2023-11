Ateliers créatifs chez Mamie dans les Orties 21 rue André François Valence, 15 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Bijoux, dessin, perles, couture… autant d’ateliers pour fabriquer des objets de déco, des bijoux, pour soi ou pour faire plaisir !.

2023-11-15 17:00:00 fin : 2023-11-15 12:00:00. EUR.

21 rue André François Mamie dans les orties

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Jewelry, drawing, beading, sewing… there’s a whole range of workshops to make decorative objects and jewelry, for yourself or for someone else!

Bisutería, dibujo, abalorios, costura… hay toda una gama de talleres para realizar objetos de decoración y bisutería, ¡para usted o para otra persona!

Schmuck, Zeichnen, Perlen, Nähen… so viele Workshops, um Deko-Objekte und Schmuck herzustellen, für sich selbst oder um anderen eine Freude zu machen!

Mise à jour le 2023-11-09 par Valence Romans Tourisme