ESCAPE GAME « UNLOCK ! » 21 Rue Alexis Letourneau Nozay, 6 septembre 2023, Nozay.

Nozay,Loire-Atlantique

La conseillère numérique du cybercentre vous invite à résoudre des énigmes en équipe !.

2023-09-06 fin : 2023-09-06 17:00:00. .

21 Rue Alexis Letourneau Médiathèque Tournepage

Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The cybercentre’s digital advisor invites you to solve riddles as a team!

El asesor digital del cibercentro te invita a resolver enigmas en equipo

Die digitale Beraterin des Cybercenters lädt Sie ein, im Team Rätsel zu lösen!

Mise à jour le 2023-08-28 par eSPRIT Pays de la Loire