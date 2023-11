Film documentaire évènement! 21 route du Fein – Place François 1er Chorges, 14 novembre 2023, Chorges.

Chorges,Hautes-Alpes

Réalisé principalement avec des images d’animation remarquables, ce film nous embarque ainsi dans le parcours d’un réfugié, d’Afghanistan en Europe.

Un film salué par la critique, on vous en fait la surprise ! Durée 90 minutes. Réservation conseillée..

2023-11-14 20:00:00 fin : 2023-11-14 21:30:00. .

21 route du Fein – Place François 1er Médiathèque de Chorges

Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Made mainly with remarkable animated images, this film takes us on a refugee’s journey from Afghanistan to Europe

A critically acclaimed film, and we’d like to surprise you! Running time 90 minutes. Booking recommended.

Realizada principalmente con notables imágenes animadas, esta película nos lleva en el viaje de un refugiado de Afganistán a Europa.

Es una película aclamada por la crítica, ¡y nos espera una sorpresa! Duración: 90 minutos. Se recomienda reservar.

Dieser Film, der hauptsächlich mit bemerkenswerten Animationsbildern gedreht wurde, nimmt uns mit auf die Reise eines Flüchtlings von Afghanistan nach Europa.

Ein Film, der von der Kritik gelobt wird, wir überraschen Sie damit! Dauer: 90 Minuten. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme de Serre-Ponçon