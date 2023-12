Marché de Noël 21 route de Moulins Souvigny, 4 décembre 2023, Souvigny.

Souvigny,Allier

Visitez ce marché de Noël qui saura réchauffer votre cœur et fera frétiller vos papilles grâce à sa vente de chocolats chauds et de crêpes !.

2023-12-19 14:00:00 fin : 2023-12-19 17:00:00. .

21 route de Moulins E.H.P.A.D. La Source

Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Visit this Christmas market to warm your heart and tantalize your taste buds with hot chocolates and crêpes!

Visite este mercado navideño para calentar su corazón y deleitar su paladar con chocolates calientes y crepes

Besuchen Sie diesen Weihnachtsmarkt, der Ihr Herz erwärmen und Ihren Gaumen mit dem Verkauf von heißer Schokolade und Crêpes verwöhnen wird!

Mise à jour le 2023-11-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région