Salon des savoir-faire et de l’artisanat d’art 21 route de Mougon La Crèche, 14 octobre 2023, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

Exposition, artisanat, art.

Tous les 2 ans, la ville de La Crèche organise le salon des savoir-faire et de l’artisanat d’art, à la salle de l’Hélianthe. Cette année, une vingtaine d’exposants, spécialement choisis pour la qualité de leur savoir-faire, feront partager leur passion aux visiteurs dans de nombreuses disciplines. Tout au long du week-end, des démonstrations permettront d’apprécier pleinement la complexité du travail et la transformation de la matière.

Tout public.

2023-10-14 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

21 route de Mougon Salle de l’Hélianthe

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Exhibitions, crafts, art.

Every 2 years, the town of La Crèche organizes the salon des savoir-faire et de l?artisanat d?art, at the Salle de l?Hélianthe. This year, some twenty exhibitors, specially chosen for the quality of their skills, will share their passion with visitors in a wide range of disciplines. Throughout the weekend, demonstrations will enable visitors to fully appreciate the complexity of the work and the transformation of materials.

Open to all

Exposiciones, arte y artesanía.

Cada dos años, la ciudad de La Crèche organiza una exposición de artesanía en la Salle de l’Hélianthe. Este año, una veintena de expositores, especialmente seleccionados por la calidad de sus oficios, compartirán con los visitantes su pasión por las disciplinas más diversas. Durante todo el fin de semana, las demostraciones permitirán a los visitantes apreciar plenamente la complejidad del trabajo y la transformación del material.

Abierto a todos

Ausstellung, Kunsthandwerk, Kunst.

Alle zwei Jahre veranstaltet die Stadt La Crèche in der Salle de l’Hélianthe die Ausstellung des Know-hows und des Kunsthandwerks. In diesem Jahr werden rund 20 Aussteller, die speziell aufgrund der Qualität ihres Know-hows ausgewählt wurden, den Besuchern ihre Leidenschaft in zahlreichen Disziplinen näher bringen. Das ganze Wochenende über werden Vorführungen gezeigt, bei denen man die Komplexität der Arbeit und die Verwandlung der Materie in vollem Umfang begreifen kann.

Für jedes Publikum

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Haut Val De Sèvre