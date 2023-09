Journée de la sécurité routiére 21 route de Mougon La Crèche, 30 septembre 2023, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

[JOURNÉE PRÉVENTION SÉCURITÉ ROUTIÈRE] ??????

Samedi 30 septembre à la salle de l’Hélianthe de 10 h à 17 h.

? Cette journée est accessible et à destination de tous les publics : enfants, adultes et séniors.

Présence sur la journée de :

?? Marquage de vélos avec O’RaviVélo (10 €)

??Protection civile : Initiation aux gestes qui sauve

??Parcours en kart à pédale

??MAIF Prévention : Réactiométre – Quizz – Stand réalité virtuelle

??Police municipale : Sensibilisation aux règles de stationnement

??Gendarmerie nationale : Escadron Départemental de sécurité routière

??Jeux de société autour de la prévention routière

??Films et spots de la prévention routière

??Test en direct code de la route.

[ROAD SAFETY PREVENTION DAY] ??????

Saturday September 30 at the Salle de l’Hélianthe from 10 a.m. to 5 p.m.

? This day is open to all: children, adults and seniors.

The following people will be present on the day:

?? Bike marking with O’RaviVélo (10 ?)

civil protection: introduction to life-saving techniques

pedal go-kart course

mAIF Prévention: Reactiometer – Quizz – Virtual reality stand

municipal police: Raising awareness of parking regulations

national Gendarmerie: Departmental road safety squadron

road safety board games

road safety films and commercials

live highway code test

[JORNADA DE PREVENCIÓN VIAL] ??????

Sábado 30 de septiembre en la Salle de l’Hélianthe de 10.00 a 17.00 h.

? Esta jornada está abierta a todos: niños, adultos y mayores.

Las siguientes personas estarán presentes ese día:

?? Marcaje de bicicletas con O’RaviVélo (10 ?)

protección civil: iniciación a las técnicas de salvamento

curso de karting a pedales

mAIF Prévention: Reactiometer – Quizz – Stand de realidad virtual

policía municipal: Sensibilización sobre las normas de aparcamiento

gendarmería Nacional: Escuadrón departamental de seguridad vial

juegos de mesa sobre seguridad vial

películas y anuncios sobre seguridad vial

prueba en directo del código de circulación

[TAG DER PRÄVENTION VON VERKEHRSSICHERHEIT] ??????

Samstag, 30. September, im Helianthus-Saal von 10.00 bis 17.00 Uhr.

? Dieser Tag ist für alle zugänglich und für alle Zielgruppen bestimmt: Kinder, Erwachsene und Senioren.

An diesem Tag sind anwesend: :

?? Markierung von Fahrrädern mit O’RaviVélo (10 ?)

zivilschutz: Einführung in die lebensrettenden Maßnahmen

parcours mit Pedal-Gokarts ?

mAIF Prévention: Reaktiometer – Quiz – Stand zur virtuellen Realität

??Stadtpolizei: Sensibilisierung für die Parkregeln?

??Gendarmerie nationale: Departementale Staffel für Verkehrssicherheit?

??Gesellschaftsspiele rund um die Verkehrsprävention?

??Filme und Spots zur Verkehrsprävention?

live-Test der Straßenverkehrsordnung

