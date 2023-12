Club lecture 21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux, 18 janvier 2024, Lussac-les-Châteaux.

Lussac-les-Châteaux Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 15:30:00

fin : 2024-01-18 17:00:00

Adulte / Entrée libre et gratuite / Durée : 1h30.

Adulte / Entrée libre et gratuite / Durée : 1h30

Adulte / Entrée libre et gratuite / Durée : 1h30

Venez nous raconter vos lectures coup de cœur du moment et découvrir la sélection des bibliothécaires pour les nuits de la lecture sur le thème du « corps ».

.

21 route de Montmorillon La Sabline – Médiathèque

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par ACAP