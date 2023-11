Sortie au marché de Noël de Limoges 21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux, 16 décembre 2023, Lussac-les-Châteaux.

Lussac-les-Châteaux,Vienne

Tout public – famille / Tarif selon coefficient familial / Départ de la MJC 21 à 13h15.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 21:00:00. .

21 route de Montmorillon La Sabline – MJC 21

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Open to all ? family / Price according to family coefficient / Departure from MJC 21 at 1:15 p.m

Abierto al público / Precio según coeficiente familiar / Salida del MJC 21 a las 13h15

Alle Zuschauer ? Familie / Tarif nach Familienkoeffizient / Abfahrt von der MJC 21 um 13.15 Uhr

