Après-midi de Noël à La Sabline 21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Catégories d’Évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne Après-midi de Noël à La Sabline 21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux, 13 décembre 2023, Lussac-les-Châteaux. Lussac-les-Châteaux,Vienne De 14h à 18h : vente de livres, cinéma, goûter de Noël offert..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 18:00:00. .

21 route de Montmorillon La Sabline

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 2pm to 6pm: book sales, cinema, free Christmas snack. De 14:00 a 18:00: venta de libros, cine, merienda navideña gratuita. Von 14:00 bis 18:00 Uhr: Bücherverkauf, Kino, kostenloser Weihnachtssnack. Mise à jour le 2023-11-15 par ACAP Détails Catégories d’Évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu 21 route de Montmorillon Adresse 21 route de Montmorillon La Sabline Ville Lussac-les-Châteaux Departement Vienne Lieu Ville 21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux latitude longitude 46.402522;0.730064

21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussac-les-chateaux/