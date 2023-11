Balade Préhisto’ « Du musée aux grottes » 21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Catégories d’Évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne Balade Préhisto’ « Du musée aux grottes » 21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux, 6 décembre 2023, Lussac-les-Châteaux. Lussac-les-Châteaux,Vienne Tout public / Tarifs : 5 € et 2,50 € / Sur réservation : 05.49.83.39.80.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 17:00:00. .

21 route de Montmorillon La Sabline – Musée de Préhistoire

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



General public / Prices: 5 ? and 2.50 ? / Reservation required: 05.49.83.39.80 Abierto a todos / Precios: 5? y 2,50? / Reserva obligatoria: 05.49.83.39.80 Für alle Altersgruppen / Tarife: 5 ? und 2,50 ? / Mit Reservierung: 05.49.83.39.80 Mise à jour le 2023-11-15 par ACAP Détails Catégories d’Évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu 21 route de Montmorillon Adresse 21 route de Montmorillon La Sabline - Musée de Préhistoire Ville Lussac-les-Châteaux Departement Vienne Lieu Ville 21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux latitude longitude 46.402522;0.730064

21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussac-les-chateaux/