En attendant Noël ! 21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Catégories d’Évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne En attendant Noël ! 21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux, 6 décembre 2023, Lussac-les-Châteaux. Lussac-les-Châteaux,Vienne Tout public / Gratuit / Atelier en accès libre.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 17:00:00. .

21 route de Montmorillon La Sabline – Médiathèque

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



General public / Free / Workshop open to all Abierto al público / Gratuito / Taller de libre acceso Für alle Altersgruppen / Kostenlos / Workshop mit freiem Zugang Mise à jour le 2023-11-15 par ACAP Détails Catégories d’Évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu 21 route de Montmorillon Adresse 21 route de Montmorillon La Sabline - Médiathèque Ville Lussac-les-Châteaux Departement Vienne Lieu Ville 21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux latitude longitude 46.402522;0.730064

21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussac-les-chateaux/