Atelier Bébé signe 21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux, 25 novembre 2023, Lussac-les-Châteaux.

Lussac-les-Châteaux,Vienne

Un samedi par mois, venez partager un moment de rire et de tendresse avec bébé à la MJC 21. Petits jeux, comptines et lectures à partager en famille..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 11:00:00. .

21 route de Montmorillon La Sabline – MJC 21

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



One Saturday a month, come and share a moment of laughter and tenderness with baby at MJC 21. Little games, nursery rhymes and readings to share with the whole family.

Un sábado al mes, venga a compartir un momento de risa y ternura con su bebé en el MJC 21. Pequeños juegos, canciones infantiles y lecturas para compartir con toda la familia.

An einem Samstag im Monat können Sie im MJC 21 einen Moment des Lachens und der Zärtlichkeit mit Ihrem Baby teilen. Kleine Spiele, Reime und Lesungen, die Sie mit der ganzen Familie teilen können.

Mise à jour le 2023-10-28 par ACAP