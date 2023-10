Les p’tits bricoleurs 21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux, 22 novembre 2023, Lussac-les-Châteaux.

Lussac-les-Châteaux,Vienne

Thématique : Calendrier de l’Avent

Vous aimeriez faire des activités avec vos enfants, nous vous proposons de le faire ensemble !.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 17:00:00. .

21 route de Montmorillon La Sabline – MJC 21

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Themes: Advent calendar

If you’d like to do some activities with your children, we suggest you do them together!

Tema: Calendario de Adviento

Si quieres hacer algunas actividades con tus hijos, ¡te proponemos que las hagáis juntos!

Thematik: Adventskalender

Sie möchten gerne etwas mit Ihren Kindern unternehmen? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, dies gemeinsam zu tun!

Mise à jour le 2023-10-28 par ACAP