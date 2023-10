Contes 21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux, 4 novembre 2023, Lussac-les-Châteaux.

Lussac-les-Châteaux,Vienne

S’il était encore une fois… L’atelier de conte de Persac présente une création mêlant récits et les chants de Manon Debreuil. Venez (re)-découvrir l’univers fantastique des contes de Grimm….

2023-11-04 fin : 2023-11-04 18:00:00. .

21 route de Montmorillon La Sabline – Médiathèque

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



S?il était encore une fois? Persac?s storytelling workshop presents a creation combining stories and songs by Manon Debreuil. Come and (re)discover the fantastic world of Grimm?s fairy tales?

S?il était encore une fois? El taller de cuentacuentos de Persac presenta una creación que combina cuentos y canciones de Manon Debreuil. Venga a (re)descubrir el fantástico mundo de los cuentos de hadas de Grimm?

Wenn es noch ein Mal wäre? Die Märchenwerkstatt von Persac präsentiert eine Kreation aus Erzählungen und Gesang von Manon Debreuil. Entdecken Sie die fantastische Welt der Grimmschen Märchen (wieder)!

