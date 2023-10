Découvertes instrumentales 21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux, 16 octobre 2023, Lussac-les-Châteaux.

Lussac-les-Châteaux,Vienne

Découvrir un instrument chaque semaine, l’écouter, l’essayer, le manipuler. A travers cet atelier, nous allons essayer pleins d’instruments différents, à vent, à cordes, des percussions…..

2023-10-16 fin : 2023-10-16 18:45:00. .

21 route de Montmorillon La Sabline – MJC 21

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover a new instrument each week, listen to it, try it out and manipulate it. In this workshop, we’re going to try out lots of different instruments, including wind, string and percussion instruments.

Descubre un instrumento nuevo cada semana, escúchalo, pruébalo y tócalo. En este taller probaremos un montón de instrumentos diferentes, incluidos instrumentos de viento, cuerda y percusión.

Jede Woche ein neues Instrument kennen lernen, es anhören, ausprobieren und damit umgehen. In diesem Workshop werden wir viele verschiedene Instrumente ausprobieren, Blasinstrumente, Saiteninstrumente, Perkussionsinstrumente?

Mise à jour le 2023-10-28 par ACAP