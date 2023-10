Exposition « Récits Croisés » 21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux, 6 octobre 2023, Lussac-les-Châteaux.

Lussac-les-Châteaux,Vienne

Vernissage le vendredi 6 octobre 2023 à 18h, en présence des artistes.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 18:00:00. .

21 route de Montmorillon La Sabline – Musée de Préhistoire

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Opening on Friday, October 6, 2023 at 6pm, in the presence of the artists

Inauguración el viernes 6 de octubre de 2023 a las 18.00 horas, en presencia de los artistas

Vernissage am Freitag, den 6. Oktober 2023 um 18 Uhr in Anwesenheit der Künstlerinnen und Künstler

