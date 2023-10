Balade préhisto’ « Du musée aux grottes » 21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux, 4 octobre 2023, Lussac-les-Châteaux.

Lussac-les-Châteaux,Vienne

Tarifs : 5€ et 2,50€ / Durée : 2h / Sur réservation au 05 49 83 39 80.

2023-10-04 fin : 2023-10-04 17:00:00. .

21 route de Montmorillon La Sabline – Musée de Préhistoire

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Prices: 5? and 2.50? / Duration: 2h / Book in advance on 05 49 83 39 80

Precios: 5 y 2,50 euros / Duración: 2 horas / Reserva previa en el 05 49 83 39 80

Tarife: 5? und 2,50? / Dauer: 2 Stunden / Mit Reservierung unter 05 49 83 39 80

Mise à jour le 2023-10-28 par ACAP