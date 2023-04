Musiques à partager 21 route d’azun, 1 avril 2023, Aucun.

Tous les lundis, et un mardi sur deux apéro musical et convivial amenez vos instruments ou votre voix.

2023-04-01 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-30 20:00:00. .

21 route d’azun AUCUN

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Monday, and every other Tuesday, bring your instruments or your voice

Todos los lunes y martes alternos, trae tus instrumentos o tu voz

Jeden Montag, und jeden zweiten Dienstag musikalischer und geselliger Aperitif Bringen Sie Ihre Instrumente oder Ihre Stimme mit

Mise à jour le 2023-03-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65