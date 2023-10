« Arts, Sports et Sciences » : Fête de la science 21 route d’Amans – Goulens Layrac, 8 octobre 2023, Layrac.

Layrac,Lot-et-Garonne

Fête de la science organisé par le collectif enjeux durable, du sport à la biodiversité il y en aura pour tous les goûts..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

21 route d’Amans – Goulens Eco lieu Saint Amans

Layrac 47390 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Fête de la science organized by the sustainable issues collective, from sports to biodiversity, there’s something for everyone.

Fiesta de la ciencia organizada por el Colectivo Temas Sostenibles, con actividades para todos los gustos, desde el deporte a la biodiversidad.

Fête de la science organisiert vom collectif enjeux durable, von Sport bis Biodiversität wird für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Destination Agen