BALADE NAUTIQUE À BORD DE LA CHALOUPE SARDINIÈRE 21 Quai Jules Sandeau Le Pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique BALADE NAUTIQUE À BORD DE LA CHALOUPE SARDINIÈRE 21 Quai Jules Sandeau Le Pouliguen, 21 avril 2024, Le Pouliguen. Le Pouliguen Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 16:15:00

fin : 2024-04-21 17:45:00 . Située dans l’une des « plus belle baie du monde », Le Pouliguen est le lieu idéal, depuis son port, pour profiter d’une balade en mer. Soucieuse de conserver son patrimoine d’antan, c’est une balade insolite qui vous est proposée, à bord d’une réplique d’une chaloupe sardinière ! La chaloupe « Poulligwen » est une réplique d’une chaloupe sardinière de la fin du 19e siècle. Construite en 1992 pour participer au concours « Bateaux des côtes de France » à Brest et Douarnenez, elle a remporté le 5e prix de voilure et de construction dans sa catégorie. Elle est visible sur le port du Pouliguen. Un panneau explicatif se trouve à proximité. Embarquez et découvrez les sensations d’une navigation à bord d’un vieux gréement. A travers cette balade commentée, vous découvrirez le patrimoine maritime local et aurez l’opportunité d’apprécier le littoral sous un angle de vue différent ! .

21 Quai Jules Sandeau RDV face à la Creperie des Korrigans

Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

