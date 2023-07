Stage enfants/ado : et si on jouait ? 21 quai de l’Aumance Hérisson, 11 juillet 2023, Hérisson.

Hérisson,Allier

Venez jouer et improviser autour des thèmes du spectacle « Tout ça

tout ça » !.

2023-07-11 14:00:00 fin : 2023-07-11 16:00:00. .

21 quai de l’Aumance Salle des fêtes

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and play and improvise around the themes of the show « Tout ça

all that »!

Ven a jugar e improvisar en torno a los temas del espectáculo « Tout ça

¡todo eso »!

Kommen Sie und spielen und improvisieren Sie rund um die Themen des Stücks « Tout ça

tout ça »!

Mise à jour le 2023-06-27 par OTI Vallée du Coeur de France