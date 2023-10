Conférence : Pêche à pied et biodiversité dans l’estran 21 Promenade Jules Barbey d’Aurevilly Barneville-Carteret Catégories d’Évènement: Barneville-Carteret

Manche Conférence : Pêche à pied et biodiversité dans l’estran 21 Promenade Jules Barbey d’Aurevilly Barneville-Carteret, 12 novembre 2023, Barneville-Carteret. Barneville-Carteret,Manche Conférence au Pôle Nautique de Carteret. Conférence par M. SPAGNOL.

2023-11-12 16:00:00 fin : 2023-11-12 . .

21 Promenade Jules Barbey d’Aurevilly

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Conference at the Pôle Nautique de Carteret. Lecture by M. SPAGNOL Conferencia en el Polo Náutico de Carteret. Conferencia del Sr. SPAGNOL Konferenz im Pôle Nautique de Carteret. Vortrag von M. SPAGNOL Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Barneville-Carteret, Manche Autres Lieu 21 Promenade Jules Barbey d'Aurevilly Adresse 21 Promenade Jules Barbey d'Aurevilly Ville Barneville-Carteret Departement Manche Lieu Ville 21 Promenade Jules Barbey d'Aurevilly Barneville-Carteret latitude longitude 49.382002;-1.755905

21 Promenade Jules Barbey d'Aurevilly Barneville-Carteret Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barneville-carteret/