Visite : Traditions de Noël 21 place Louis Blanc Sainte-Maxime, 6 décembre 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

« Bòn Nové », ici en Provence c’est comme cela que l’on dit Joyeux Noël !

Le temps de Noël en Provence s’égrène de la Sainte-Barbe à la Chandeleur où une succession de fêtes et de coutumes animent les villes et villages..

2023-12-06 10:00:00 fin : 2023-12-06 . EUR.

21 place Louis Blanc Office de Tourisme de Sainte-Maxime

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Bòn Nové », that’s how we say Merry Christmas here in Provence!

Christmas in Provence runs from Saint Barbara’s Day to Candlemas, with a succession of festivities and customs bringing the towns and villages to life.



On this walk through the Massif des Maures, you’ll enjoy discovering all the traditions of Provence, the deeds and gestures that have been handed down from generation to generation. From the wheat sown in three saucers to the thirteen desserts, from the decorations made with foliage to the Provençal cot, you’ll enjoy a unique experience.

¡ »Bòn Nové » es como decimos Feliz Navidad aquí en la Provenza!

La Navidad en Provenza dura desde el día de Santa Bárbara hasta la Candelaria, con una sucesión de fiestas y costumbres que animan las ciudades y los pueblos.

bòn Nové » – so sagt man hier in der Provence « Frohe Weihnachten »!

Die Weihnachtszeit in der Provence dauert von Sainte-Barbe bis Chandeleur, wo eine Reihe von Festen und Bräuchen die Städte und Dörfer beleben.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de tourisme de Sainte Maxime