Balade pédestre – À la découverte de l’architecture et anecdotes de la Belle Époque ! 21 place Louis Blanc Sainte-Maxime, 2 novembre 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

Participez à l’événement « Le Var, la semaine de la nature » et partez à la découverte de l’architecture et anecdotes de la Belle Époque au cours d’une balade pédestre à travers Sainte-Maxime..

2023-11-02 10:00:00 fin : 2023-11-02 . EUR.

21 place Louis Blanc Office de Tourisme de Sainte-Maxime

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Take part in the « Le Var, la semaine de la nature » event and discover the architecture and anecdotes of the Belle Époque on a walking tour of Sainte-Maxime.



From a small rural village in the 16th century to an elegant seaside resort of great renown in the early 20th century, you’ll appreciate the monuments, buildings and architectural achievements unique to Sainte-Maxime.

Participe en la manifestación « Le Var, la semaine de la nature » y descubra la arquitectura y las anécdotas de la Belle Époque en un recorrido a pie por Sainte-Maxime.

Nehmen Sie an der Veranstaltung « Le Var, la semaine de la nature » teil und entdecken Sie bei einem Spaziergang durch Sainte-Maxime die Architektur und Anekdoten der Belle Époque.

