À partir des années 20, une bourgeoisie jeune, joyeuse et fortunée prit ses quartiers d’hiver et d’été à Sainte-Maxime..

From the 1920s on, a young, joyful and wealthy bourgeoisie moved to winter and summer quarters at Sainte-Maxime.



The destination attracts in its years there a clientele of artists who build or buy villas. The small agricultural village then became a popular seaside resort, cultivating a clean architectural style, the neo-regionalism, invented and experimented here by young architects that the whole region would soon be torn… René Darde, André Barbier Bouvet or Henri Bret… Mystery! The secret will be revealed to you during this walk.



A partir de los años veinte, una burguesía joven, alegre y adinerada hizo de Sainte-Maxime su residencia de invierno y verano.

Ab den 1920er Jahren nahm eine junge, fröhliche und wohlhabende Bourgeoisie ihre Winter- und Sommerquartiere in Sainte-Maxime.

