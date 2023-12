Menu de réveillon & Nouvel an I Paco – Cuisine & vins 21 Place Gambetta Eymet Catégories d’Évènement: Dordogne

Eymet Menu de réveillon & Nouvel an I Paco – Cuisine & vins 21 Place Gambetta Eymet, 31 décembre 2023, Eymet. Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2024-01-01 Le restaurant Paco Cuisine et vins vous propose un menu de réveillon pour les fêtes de fin d’année.

Menu

Amuses bouche maison + soupe champenoise

Entrées

Noix de saint jacques, crème de poireaux ou foie gras de canard poêlé.

Plats

Queue de lotte ou carré d’agneau à la moutarde

Dessert

Assortiments de petits desserts + café Sur réservation.

21 Place Gambetta Restaurant Paco – Cuisine et vins

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

