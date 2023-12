Menu de NoëI Paco – Cuisine & vins 21 Place Gambetta Eymet, 24 décembre 2023, Eymet.

Eymet Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24

fin : 2023-12-24

Le restaurant Paco Cuisine et vins vous propose un menu de Noël

Coupe de prosecco et amuse bouche

Entrée

Noix de saint jacques au foie gras poêlée

Plats

Homard grillé au four, sauce beurre blanc ou Tournedos de bœuf à la truffe et cèpes

Dessert

Assortiments de desserts mignardises

Café ou thé inclus

Sur réservation.

Le restaurant Paco Cuisine et vins vous propose un menu de Noël

Coupe de prosecco et amuse bouche

Entrée

Noix de saint jacques au foie gras poêlée

Plats

Homard grillé au four, sauce beurre blanc ou Tournedos de bœuf à la truffe et cèpes

Dessert

Assortiments de desserts mignardises

Café ou thé inclus

Sur réservation

Le restaurant Paco Cuisine et vins vous propose un menu de Noël

Coupe de prosecco et amuse bouche

Entrée

Noix de saint jacques au foie gras poêlée

Plats

Homard grillé au four, sauce beurre blanc ou Tournedos de bœuf à la truffe et cèpes

Dessert

Assortiments de desserts mignardises

Café ou thé inclus

Sur réservation

EUR.

21 Place Gambetta Restaurant Paco – Cuisine et vins

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides