Rando Azimut and Caux 21 Place du Général de Gaulle Val-de-Scie, 22 juillet 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

Au cours de cette balade, tracez et suivez votre itinéraire selon les azimuts donnés sur le livret. Cette promenade vous emmènera pendant 2 heures 30 sur un parcours de 7 kilomètres. Vous pourrez découvrir et Auffay et ses alentours de manière ludique lors de cette balade idéale à faire en famille !

Pour faire ce parcours vous devrez vous aider d’une boussole, d’une carte et d’azimuts. Il vous faudra tracer vous-même votre parcours en vous dirigeant avec la boussole, telle une grande aventure d’explorateur. Pour réaliser ce parcours deux solutions s’offrent à vous : soit de préparer et de tracer votre parcours avant votre départ, soit de partir à l’aventure et de vous diriger à l’aide de la boussole.

La carte, les questions et la boussole sont à récupérer directement au guichet de notre bureau d’accueil d’Auffay sur les jours et horaires d’ouverture.

Vous pouvez également télécharger la carte et le livret sur ce lien : http://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/je-vous-presente-la-rando-azimuts-caux

Bonne chance aventuriers !.

2023-07-22 09:30:00 fin : 2023-07-22 12:30:00. .

21 Place du Général de Gaulle Office de Tourisme Terroir de Caux

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



During this walk, trace and follow your itinerary according to the azimuths given in the booklet. The walk lasts 2 hours 30 minutes and covers a distance of 7 kilometers. It’s a fun way to discover Auffay and the surrounding area, and ideal for the whole family!

To complete the route, you’ll need a compass, map and azimuths. You’ll have to plot your own course using the compass, like a great explorer’s adventure. There are two ways to complete the course: either prepare and plot your route before you set off, or set off on an adventure and navigate with the compass.

The map, questions and compass can be collected directly from our Auffay reception desk during opening days and times.

You can also download the map and booklet here: http://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/je-vous-presente-la-rando-azimuts-caux

Good luck adventurers!

Durante este paseo, trace y siga su ruta de acuerdo con los acimutes indicados en el folleto. Este paseo le llevará a recorrer 7 kilómetros durante 2 horas y 30 minutos. Una excursión ideal para descubrir Auffay y sus alrededores de forma lúdica y en familia

Para realizar el recorrido, necesitará una brújula, un mapa y acimutes. Tendrás que trazar tú mismo la ruta, guiándote por la brújula, como en una gran aventura de explorador. Hay dos maneras de completar la ruta: preparar y trazar la ruta antes de salir, o lanzarse a la aventura y navegar con la brújula.

El mapa, las preguntas y la brújula pueden recogerse directamente en la recepción de Auffay durante los días y horarios de apertura.

También puede descargar el mapa y el folleto desde este enlace: http://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/je-vous-presente-la-rando-azimuts-caux

¡Buena suerte aventureros!

Bei diesem Spaziergang zeichnen und folgen Sie Ihrer Route gemäß den im Heft angegebenen Azimuten. Dieser Spaziergang führt Sie zweieinhalb Stunden lang über eine Strecke von 7 Kilometern. Sie können Auffay und seine Umgebung auf spielerische Weise entdecken

Für diese Wanderung benötigen Sie einen Kompass, eine Karte und einen Richtungsanzeiger. Sie müssen die Strecke selbst abstecken, indem Sie sich mit dem Kompass orientieren, wie bei einem großen Entdeckerabenteuer. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Strecke zu bewältigen: Entweder Sie bereiten die Strecke vor und zeichnen sie vor der Abreise ein oder Sie begeben sich auf ein Abenteuer und steuern sich selbst mithilfe des Kompasses.

Die Karte, die Fragen und den Kompass können Sie direkt am Schalter unseres Empfangsbüros in Auffay während der Öffnungszeiten abholen.

Sie können die Karte und das Heft auch unter diesem Link herunterladen: http://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/je-vous-presente-la-rando-azimuts-caux

Viel Glück, Abenteurer!

