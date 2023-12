CONCERT TRIO DES CHOEURS 21 Place du Foirail Montgiscard, 1 décembre 2023, Montgiscard.

Montgiscard,Haute-Garonne

L’Ensemble Vocal du Lauragais vous propose un concert unique à l’église Saint-André..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

21 Place du Foirail

Montgiscard 31450 Haute-Garonne Occitanie



The Ensemble Vocal du Lauragais presents a unique concert at the Eglise Saint-André.

El Ensemble Vocal du Lauragais presenta un concierto único en la iglesia de Saint-André.

Das Ensemble Vocal du Lauragais bietet Ihnen ein einzigartiges Konzert in der Kirche Saint-André.

