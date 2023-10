Ciné Pitchoun spécial Noël 21 place du corps Franc Pommiès Vic-en-Bigorre, 28 décembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

A chaque vacance scolaire, mise en place d’un rendez-vous en partenariat avec la Médiathèque Intercommunale, proposant une séance spéciale de cinéma alternant projection de courts métrages d’animation et lecture de contes ou d’albums !

2023-12-28 10:00:00 fin : 2023-12-28 . EUR.

21 place du corps Franc Pommiès Octav

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



A special film session alternating the screening of short animated films and the reading of stories or albums!

Every school holiday, a special movie session is organized in partnership with the Intercommunal Media Library, offering a special movie session alternating the screening of animated shorts and the reading of stories or albums!

A new appointment for the Pitchouns! »

Una sesión especial de cine que alterna la proyección de cortometrajes de animación y la lectura de cuentos o álbumes

Todas las vacaciones escolares, en colaboración con la Mediateca Intercomunitaria, se organiza una sesión especial de cine en la que se alternan la proyección de cortometrajes de animación y la lectura de cuentos o álbumes

Una novedad para los Pitchouns

Eine spezielle Kinositzung, in der abwechselnd kurze Animationsfilme gezeigt und Märchen oder Alben vorgelesen werden!

In jeder Schulferienwoche findet in Zusammenarbeit mit der interkommunalen Mediathek eine Sondervorstellung statt, bei der abwechselnd kurze Animationsfilme gezeigt und Märchen oder Alben vorgelesen werden!

Ein neuer Termin für die Pitchouns »!

