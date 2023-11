Ciné Concert WEST 21 place du corps Franc Pommiès Vic-en-Bigorre, 15 décembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Infos :

Début du ciné-concert = 20h30

Ouverture des portes = 20h00

Sur réservation – Places limitées

L’affiche de la soirée :

La cie Momatique vous propose WEST – Ciné Concert Adaptation d’un western muet de John Ford de 1927 « 3 Bad Men ».

Créé et interprété par Jeff Manuel à la Guitare et Sébatien Bacquias Contrebasse.

Spectacle musical tout public de 8 à 99 ans

Le réalisateur John Ford inverse par ce film les valeurs morales et redéfinit la barrière entre le bien et le mal…

Sur fond de ruée vers l’or, l’envahisseur est bien là et la gente féminine à l’honneur. Ce film est indéniablement avant-gardiste pour l’année de sa création 1927…

Ce ciné concert a été joué dans plusieurs festivals de ciné concerts en 2022 notamment à l’Astrada Marciac(32), à Dijon festival « Scènes Occupations », Cinémathèque de Toulouse festival « Synchro » ….

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

21 place du corps Franc Pommiès VIC-EN-BIGORRE

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Info :

Start of ciné-concert = 8:30 pm

Doors open = 8:00 pm

Reservations required – Places limited

The poster of the evening :

Cie Momatique presents WEST – Ciné Concert Adaptation of John Ford’s 1927 silent western « 3 Bad Men ».

Created and performed by Jeff Manuel on guitar and Sébatien Bacquias on double bass.

Musical show for all ages 8 to 99

In this film, director John Ford inverts moral values and redefines the barrier between good and evil?

Set against the backdrop of the gold rush, the invaders are there, and women are in the spotlight. This film is undeniably avant-garde for the year of its creation, 1927?

This ciné concert played at a number of ciné concert festivals in 2022, including the Astrada in Marciac (32), the « Scènes Occupations » festival in Dijon, and the « Synchro » festival at the Toulouse Cinémathèque?

Información :

Inicio de la película-concierto = 20h30

Apertura de puertas = 20.00 h

Reserva obligatoria – Plazas limitadas

Cartel de la velada :

La compañía Momatique presenta WEST – Ciné Concert Adaptación del western mudo de John Ford de 1927 « 3 Bad Men ».

Creado e interpretado por Jeff Manuel a la guitarra y Sébatien Bacquias al contrabajo.

Espectáculo musical para todos los públicos de 8 a 99 años

En esta película, el director John Ford invierte los valores morales y redefine la barrera entre el bien y el mal?

Con la fiebre del oro como telón de fondo, los invasores salen a por todas y las mujeres están en el punto de mira. Esta película es innegablemente vanguardista para el año en que se rodó, 1927?

Este concierto de películas se proyectó en varios festivales de cine en 2022, entre ellos el Astrada de Marciac (32), el festival « Scènes Occupations » de Dijon y el festival « Synchro » de la Cinémathèque de Toulouse?

Infos:

Beginn des Filmkonzerts = 20.30 Uhr

Öffnung der Türen = 20.00 Uhr

Mit Reservierung – Begrenzte Plätze

Das Plakat des Abends :

La cie Momatique vous propose WEST – Ciné Concert Adaption eines Stummfilm-Westerns von John Ford aus dem Jahr 1927 « 3 Bad Men ».

Kreiert und interpretiert von Jeff Manuel an der Gitarre und Sébatien Bacquias am Kontrabass.

Musikalische Aufführung für alle Altersgruppen von 8 bis 99 Jahren

Der Regisseur John Ford kehrt mit diesem Film die moralischen Werte um und definiert die Schranke zwischen Gut und Böse neu?

Vor dem Hintergrund des Goldrauschs ist der Eindringling da und die Frauen stehen im Mittelpunkt. Dieser Film ist für sein Entstehungsjahr 1927 unbestreitbar avantgardistisch

Dieses Filmkonzert wurde 2022 auf mehreren Filmkonzertfestivals gespielt, u.a. im Astrada Marciac (32), in Dijon beim Festival Scènes Occupations », in der Cinémathèque de Toulouse beim Festival Synchro »?

