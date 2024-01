Concert du Duo Caroline Faget et Per Vari Kervarec 21 Place de l’Église Moëlan-sur-Mer, dimanche 17 mars 2024.

Moëlan-sur-Mer Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 16:30:00

fin : 2024-03-17

Le duo composé de la pianiste Caroline Faget et du chanteur et sonneur Pêr Vari Kervarec, vous présente son 1er spectacle : Gwragez, l’île aux Femmes.

« L’union du piano et de la voix, saupoudré du chant de la bombarde, mêle des thèmes aux sonorités douces et rugueuses, tendres et passionnées…

Une voix et un piano, un homme et une femme : deux univers qui se croisent dans un équilibre artistique intime et exalté, à l’image du lien et de la complémentarité qui unissent les hommes et les femmes dans tous les domaines.

En s’ancrant dans le passé pour mieux envisager l’avenir, Gwragez participe à ce projet en redonnant aux femmes la visibilité qu’elles méritent dans la culture bretonne. »

.

21 Place de l’Église

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS