Concert de piano 21 Place de l’église Bracquetuit, 15 décembre 2023, Bracquetuit.

Bracquetuit,Seine-Maritime

L’association La Compagnie des Jardins du Château de Bracquetuit organise un concert de piano avec l’artiste Marc Vella, qui nous fait l’honneur de venir, le temps d’une soirée le 15 décembre ! La soirée se terminera par un cocktail gourmand.

La réservation est obligatoire car le nombre de place est limité !.

2023-12-15 19:00:00 fin : 2023-12-15 . .

21 Place de l’église Château de Bracquetuit

Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie



The association La Compagnie des Jardins du Château de Bracquetuit is organizing a piano concert with artist Marc Vella, who is honoring us with a visit on December 15! The evening will end with a gourmet cocktail.

Reservations are essential, as space is limited!

La asociación La Compagnie des Jardins du Château de Bracquetuit organiza un concierto de piano con el artista Marc Vella, que nos hará el honor de venir a pasar una velada el 15 de diciembre La velada concluirá con un cóctel gastronómico.

Es imprescindible reservar, ya que las plazas son limitadas

Der Verein La Compagnie des Jardins du Château de Bracquetuit organisiert ein Klavierkonzert mit dem Künstler Marc Vella, der uns die Ehre erweist, für einen Abend am 15. Dezember zu kommen! Der Abend wird mit einem Feinschmeckercocktail abgerundet.

Eine Reservierung ist erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist!

