Les visites d’Anthony : les figures historiques de Mirebeau 21 place de la République Mirebeau, 8 octobre 2023, Mirebeau.

Mirebeau,Vienne

Visite guidée par Anthony Bernard, axée sur les grands personnages qui ont marqué la commune. Environ 2h de visite.

Places limitées.

Toutes les animations de l’office de tourisme : https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

21 place de la République Office de Tourisme du Haut-Poitou

Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided tour by Anthony Bernard, focusing on the major figures who have left their mark on the town. Approx. 2 hours.

Places are limited.

All Tourist Office events: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

Visita guiada por Anthony Bernard, centrada en los grandes personajes que dejaron su huella en la ciudad. Aproximadamente 2 horas.

Plazas limitadas.

Todos los actos de la Oficina de Turismo: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

Führung durch Anthony Bernard mit Schwerpunkt auf den großen Persönlichkeiten, die die Gemeinde geprägt haben. Ca. 2-stündige Führung.

Begrenzte Plätze.

Alle Animationen des Fremdenverkehrsamtes: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme du Haut-Poitou