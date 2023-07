Les visites d’Anthony : le circuit des fontaines 21 place de la République Mirebeau, 2 septembre 2023, Mirebeau.

Mirebeau,Vienne

Le circuit des fontaines. Randonnée pédestre de 9 kilomètres environ guidée par Anthony Bernard pour découvrir un patrimoine bien particulier, celui des fontaines. Vous allez découvrir au fil de ce parcours, l’histoire et les secrets de 6 fontaines Mirebalaises. Prévoir de bonnes chaussures. Environ 2h30 de visite.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE, places limitées.

Toutes les animations de l’office de tourisme : https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR.

21 place de la République Office de Tourisme du Haut-Poitou

Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The fountain circuit. A 9-kilometer hike guided by Anthony Bernard to discover a very special heritage: fountains. Along the way, you’ll discover the history and secrets of 6 Mirebal fountains. Good shoes are recommended. Approx. 2h30.

RESERVATION REQUIRED, places limited.

All Tourist Office events: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

El sendero de las fuentes. Un paseo de 9 kilómetros guiado por Anthony Bernard para descubrir un patrimonio muy especial, el de las fuentes. A lo largo del recorrido, descubrirá la historia y los secretos de 6 fuentes de Mirebal. Es imprescindible llevar buen calzado. La visita dura unas 2 horas y media.

RESERVA OBLIGATORIA, las plazas son limitadas.

Todos los eventos de la Oficina de Turismo: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

Der Rundweg der Brunnen. Eine von Anthony Bernard geführte Wanderung von etwa 9 Kilometern, um ein ganz besonderes Kulturerbe zu entdecken: das der Brunnen. Sie werden auf dieser Strecke die Geschichte und die Geheimnisse von 6 Brunnen in Mirebalais entdecken. Gutes Schuhwerk ist erforderlich. Der Rundgang dauert etwa 2,5 Stunden.

RESERVIERUNG erforderlich, begrenzte Plätze.

Alle Animationen des Fremdenverkehrsamtes: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

