Fête de la Saint Vincent à Amboise 21 Parvis Saint-Denis Amboise, 21 janvier 2024 10:00, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Le dimanche 21 janvier 2024 la commanderie des Grands Vins d’Amboise organise la fête de la Saint Vincent.

10h office religieux en la collégiale Saint Denis avec le concours des trompes de chasse d’Amboise puis distribution de la traditionnelle brioche et dégustation de vin d’Amboise sur le parvis.

Dimanche 2024-01-21 10:00:00 fin : 2024-01-21 . .

21 Parvis Saint-Denis

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On Sunday January 21, 2024, the Commanderie des Grands Vins d’Amboise organizes the Saint Vincent festival.

10 a.m. religious service in the Saint Denis collegiate church with the Amboise hunting horns, followed by distribution of the traditional brioche and Amboise wine tasting on the forecourt

El domingo 21 de enero de 2024, la Commanderie des Grands Vins d’Amboise organiza la fiesta de San Vicente.

oficio religioso a las 10 h en la colegiata Saint Denis con los cuernos de caza de Amboise, seguido de la distribución del tradicional brioche y degustación de vino de Amboise en la explanada

Am Sonntag, dem 21. Januar 2024, veranstaltet die Commanderie des Grands Vins d’Amboise das Fest des Heiligen Vinzenz.

10 Uhr Gottesdienst in der Stiftskirche Saint Denis mit Unterstützung der Jagdhornbläser von Amboise, anschließend Verteilung der traditionellen Brioche und Verkostung von Amboise-Wein auf dem Vorplatz

Mise à jour le 2023-12-04 par OFFICE AMBOISE