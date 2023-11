Concert Ensemble vocal ChanteLoire à l’Eglise Saint-Denis, à Amboise 21 Parvis Saint-Denis Amboise, 10 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Dimanche 10 décembre 2023 à 17 heures en la Collégiale Saint Denis d’Amboise, l’Ensemble Vocal ChanteLoire donnera son concert de fin d’année avec la participation du groupe vocal VOX 6.

Libre de participation.

21 Parvis Saint-Denis

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On Sunday December 10, 2023 at 5pm in the Collégiale Saint Denis d’Amboise, the Ensemble Vocal ChanteLoire will give its end-of-year concert with the participation of the vocal group VOX 6.

Free to attend

El domingo 10 de diciembre de 2023 a las 17:00 h en la Collégiale Saint Denis de Amboise, el Ensemble Vocal ChanteLoire ofrecerá su concierto de fin de curso con la participación del grupo vocal VOX 6.

Entrada gratuita

Am Sonntag, den 10. Dezember 2023, findet um 17 Uhr in der Stiftskirche Saint Denis in Amboise das Jahresabschlusskonzert des Vokalensembles ChanteLoire statt, an dem auch die Vokalgruppe VOX 6 teilnimmt.

Freie Teilnahme

