Cassis Bouches-du-Rhône Cassis Après deux années d’interruption, l’académie Bach Aix en Provence reprend son activité avec son nouveau directeur artistique : Benoit Dumon.

Après deux années d'interruption, l'académie Bach Aix en Provence reprend son activité avec son nouveau directeur artistique : Benoit Dumon.

Les Rencontres Musicales de Cassis vous proposent le tout premier concert de cette nouvelle formule : Sound the Trumpet. Il inclut l'intégralité de la brillante cantate 51 de J.S. Bach et fait la part belle aux airs de soprano (Gaëlle Vitureau) concertant avec la trompette (Anthony Abel), chez Bach bien entendu, mais aussi chez Haendel et Purcell. Le samedi 21 mai 2022, à 18h, à l'église Saint Michel de Cassis, retrouver le concert "Sound the Trumpet".

