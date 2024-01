Pensées 21 Lieu-dit Le Tremblay Fontenoy, dimanche 7 juillet 2024.

Début : 2024-07-07 14:00:00

fin : 2024-10-31 19:00:00

« Sabien Witteman construit son propos à partir des photographies qu’elle prend puis qu’elle mêle à un inventaire d’objets banals et de citations choisies dans nos références culturelles contemporaines. Dans sa pratique, comme dans celle du collage, la collusion est à l’évidence le moyen le plus efficace de provoquer une tension dans l’image et d’aiguiser son regard critique. » Jacques Py. Cette proposition picturale de Sabien Witteman, fait référence aux parterres de broderie des jardins à la Française. Il s’agit de faire un clin d’œil amusé à cette géométrie rigoureuse en faveur de fleurs au port souple que l’on délimite parfois avec des bordures. Ainsi, la géométrie des toile/bâche surélevées sur de petits piquets va donner un cadre strict et géométrique qui va rappeler ces jardins à la française. Mais les fleurs dont la taille sera exagérée vont contraster en apportant un style plus sauvage et graphique. On pourra déambuler dans ses allées.

21 Lieu-dit Le Tremblay C.R.A.C

Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



