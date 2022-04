21 kms Mer, Monts et Marais – 4e édition, 18 septembre 2022, .

21 kms Mer, Monts et Marais – 4e édition

2022-09-18 – 2022-09-18

Loin de l’asphalte, cette course 100% nature mêle le plaisir sportif et la découverte des lieux emblématiques de la Côte Fleurie, entre mer et campagne augeronne :

– Les plages de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer

– Le site naturel du Mont-Canisy avec ses vues imprenables sur les estuaires de la Seine et de l’ Orne

– Le Parc Calouste Gulbenkian

– Le Marais de Blonville-Villers

Les départs et arrivées sont donnés au Paléospace de Villers sur Mer.

Quatre épreuves sont au programme : 21, 12 et 5 kms course à pied et un 12 kms marche nordique.

Inscription à partir du 1er mai.

21kms.mmm@gmail.com +33 7 83 33 93 56 https://21kmsmermontsetmarais.files.wordpress.com/

