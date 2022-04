21 juillet 2022 – Concert d’Axel Bauer et de Bénabar – Festival Cassis en Scène Cassis, 21 juillet 2022, Cassis.

21 juillet 2022 – Concert d’Axel Bauer et de Bénabar – Festival Cassis en Scène Cassis

2022-07-21 20:00:00 – 2022-07-21

Cassis Bouches-du-Rhône Cassis

A 20h :

Avec Radio Londres, son septième album studio en quatre décennies, Axel Bauer rend hommage à un esprit de résistance historique, le transposant dans notre monde contemporain avec conviction et humilité combinées. Cette suite harmonieuse de chansons brûlantes, permet à Axel Bauer d’exprimer toute la palette de ses talents, du compositeur inspiré à l’interprète enflammé, en passant par l’auteur habité et le guitariste surdoué.



A 21h30 :

Bénabar revient avec un 10e album – le 2e année de cette année si fructueuse – On Lâche Pas L’Affaire. Avec ce nouveau projet, le chanteur populaire s’est lancé dans un nouveau round de concerts, la tournée Les Indociles, pour faire part de ses observations sur l’époque, s’en moquer, mais sans donner de leçons. Ce disque était aussi l’occasion de partager des souvenirs intimes, de réaliser des duos inédits et de chanter les mots des autres.



Durée du concert : 2h30.

Concert debout en plein air.

Petite restauration et bar sur place avant 20h00.



L’organisateur se réserve le droit d’annuler le concert en cas de météo défavorable ou de nouvelles mesures gouvernementales, les places seront alors remboursées.

Le 21 juillet 2022, la ville de Cassis vous propose, pour le dernier soir du Festival Cassis en Scène, un concert exceptionnel en plein air sur la promenade Aristide Briand. Au programme, deux invités de choix : Axel Bauer et Bénabar.

+33 4 42 01 35 06 https://bit.ly/2022-07_concert-cassis_Alex-Bauer_Benabar

Cassis

