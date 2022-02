21 jours à vélo – Quimperlé/Nice – Récolte de fonds pour la lutte contre le cancer Quimperlé, 4 juin 2022, Quimperlé.

21 jours à vélo – Quimperlé/Nice – Récolte de fonds pour la lutte contre le cancer
Quimperlé

2022-06-04 – 2022-06-25

Quimperlé Finistère Quimperlé

« Je suis Eric Dalmasso. Je fais du sport depuis toujours et du triathlon depuis 1991. En 2020, j’ai perdu un ami, Greg, d’un cancer. De plus, une personne de mon entourage se bat contre cette maladie depuis maintenant plus de 4 ans. C’est donc une cause qui me touche particulièrement. C’est pourquoi cette idée m’est venue: Récolter des fonds pour la lutte contre le cancer.

Pourquoi Nice? J’y suis né. C’est également la dernière course de Greg pendant sa maladie (Half Ironman).

Mon périple commencera le 04 juin 2022 et se terminera la veille de l’Ironman de Nice le 25 juin 2022. Je vais parcourir en moyenne 100km par jour, en 19 étapes. Je serais assisté au quotidien par une équipe qui roulera avec moi et assurera l’intendance. Mon club le « Kemperle Triathlon », me soutient et m’accompagne également tout au long de mon périple »

Faites partie du projet:

1. En participant à la cagnotte de la ligue contre le cancer, uniquement destinée aux dons pour cet organisme (déductible des impôts, paiement sécurisé)

2. En faisant un don, en tant que professionnnel et/ou particulier, sur la cagnotte qui m’aidera à mener à bien mon projet (matériel, essence, péages, logement,…)

3. En venant rouler avec moi lors d’une ou plusieurs étape(s) tout au long de mon parcours.

Une question? Contactez-moi!

21joursavelo@gmail.com +33 6 24 03 71 88

