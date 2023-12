Repas de la St Sylvestre 21 Grande Rue Lorris Catégories d’Évènement: Loiret

Repas de la St Sylvestre 21 Grande Rue Lorris, 31 décembre 2023, Lorris.

2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 Repas de la St Sylvestre.

Repas de la St Sylvestre avec ambiance musicale (musique, danse, karaoké) sur réservation. Menu : apéritif : bulles d’accueil et petits fours – Entrée : feuilleté chèvre/miel/saumon ou foie gras ou 6 huîtres – Plats : Pintade sauce forestière ou tournedos sauce foie gras ou dos de cabillaud et sa fondue de poireaux – Accompagnements : gratin dauphinois, riz cuisiné ou tartelette légumes de saison – Assiette de fromages – Desserts : dôme glacé ou tarte tatin ou fondant au chocolat. 60 EUR.

21 Grande Rue

Lorris 45260

