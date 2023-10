La Boutique Ephémère 21 Grande Rue Guéret, 15 novembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Les Arts croisés en Marche vous propose de découvrir une boutique éphémère avec 25 artisans et producteurs locaux..

2023-11-15 fin : 2023-12-30 19:00:00. .

21 Grande Rue

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Les Arts croisés en Marche invites you to discover an ephemeral boutique featuring 25 local artisans and producers.

Les Arts croisés en Marche le invita a descubrir una boutique efímera con 25 artesanos y productores locales.

Les Arts croisés en Marche bietet Ihnen die Möglichkeit, einen vorübergehenden Laden mit 25 lokalen Handwerkern und Produzenten zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-20 par Creuse Tourisme