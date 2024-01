Exposition Un apprentissage du trouble par Jonàs Forchini 21 Grande Rue 44510 Le pouliguen Le pouliguen, samedi 3 février 2024.

Venez découvrir l’exposition « Un apprentissage du trouble » par Jonàs Forchini, à la galerie HASY.

Jonàs Forchini est un photographe et artiste visuel basé dans la ville d’Arles, son travail d’auteur est principalement axé autour des questions environnementales en milieu marin.

Entrée libre

21 Grande Rue 44510 Le pouliguen
Loire-Atlantique Pays de la Loire
02 40 53 27 65
contact@hasy.fr
http://www.hasy.fr

