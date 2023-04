Exposition Saint-Nazaire par Gilles Saussier 21 Grande Rue 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Exposition Saint-Nazaire par Gilles Saussier 21 Grande Rue 44510 Le pouliguen, 15 avril 2023, Le pouliguen. Exposition Saint-Nazaire par Gilles Saussier 15 avril – 7 mai 21 Grande Rue 44510 Le pouliguen Public Rencontre publique le vendredi 14 avril à 18h avec Xavier Fouquet, architecte et enseignant-chercheur à l’ENSA Nantes-Université et Gilles Saussier.

Vernissage le samedi 15 avril de 18h à 20h30. 21 Grande Rue 44510 Le pouliguen 21 Grande Rue 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 53 27 65 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 64 84 06 01 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@hasy.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.hasy.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-saint-nazaire-par-gilles-saussier-le-pouliguen.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T12:30:00+02:00

2023-05-07T16:30:00+02:00 – 2023-05-07T18:30:00+02:00 CULTURE EXPOSITION

Détails Catégories d’Évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu 21 Grande Rue 44510 Le pouliguen Adresse 21 Grande Rue 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 21 Grande Rue 44510 Le pouliguen Le pouliguen

21 Grande Rue 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le pouliguen/

Exposition Saint-Nazaire par Gilles Saussier 21 Grande Rue 44510 Le pouliguen 2023-04-15 was last modified: by Exposition Saint-Nazaire par Gilles Saussier 21 Grande Rue 44510 Le pouliguen 21 Grande Rue 44510 Le pouliguen 15 avril 2023 21 Grande Rue 44510 Le pouliguen Le pouliguen Le Pouliguen

Le pouliguen Loire-Atlantique