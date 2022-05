21 et 22 MAI 2022 FETE DE LA BRETAGNE À BÉTHENY (51) Espace Thierry MENG, 21 mai 2022, Bétheny.

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Espace Thierry MENG

La Fête de la Bretagne est de retour le **21 et 22 mai 2022**, avec encore deux après-midis d’**animations** pour tous et toujours **gratuites**. A l’occasion de cette troisième édition de la Fête de la Bretagne en Champagne-Ardenne, vous y retrouverez les animations que vous avez appréciées lors des dernières éditions : * **MUSIQUES ET DANSES** – le bagad et les danseurs de la KEVRENN KER AR ROUE – le groupe PADPANIK – le groupe MALES DE MER – le groupe CHOR’HOMMES – le groupe NATHALIE’S QUARTET * **ATELIERS ET ANIMATIONS** – les ateliers d’initiation à la broderie, aux instruments celtes et bretons, aux noeuds marins, initiation au quilling – les CONTES pour jeunes enfants – les contes pour jeunes et adultes avec KERN le conteur de la Compagnie CARDABELLE – LES GARDIENS DU JEU * **JEUX POUR ENFANTS** – le chateau gonflable – jeux d’adresse: quilles,billard hollandais, grenouille, gruyère et Passe trappe. * **BUVETTE et PETITE RESTAURATION** * **FEST NOZ** Le **samedi soir** de 20h à minuit avec le **groupe SANS GAIN** dans un registre celtique classique et contemporain. **Entrée 15€ sur réservation** [**Inscriptions fest noz**](https://docs.google.com/forms/d/1YKANIjGya2U7eJ6sfjoV5uleHViEbkRfTluot3D4exo/edit). Buvette et petite restauration (crêpes, galettes).

Entrée libre les après-midi et 15€ l’entrée au fest noz sur réservation

Festivités, animations pour petits et grands autour de la Bretagne le 21 et 22 mai 2022 de 14 à 18h et fest noz le 21 mai de 20h à minuit.

Espace Thierry MENG 26 route de Reims 51450 Bétheny Bétheny Marne



2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T18:30:00;2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T23:00:00;2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T18:30:00;2022-05-22T19:00:00 2022-05-22T19:30:00